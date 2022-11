Pourquoi les étudiants ne sont plus les seuls à choisir la colocation

Les étudiants sont nombreux à privilégier la formule du vivre ensemble. Avant tout pour partager les coûts et habiter dans des espaces plus grands. Mais ils ne sont plus les seuls à s’embarquer dans cette aventure.

La colocation est en plein boom, on ne vous apprendra rien. Regardez autour de vous, vous connaissez sûrement quelqu’un qui connaît quelques-uns qui… vivent à plusieurs sous un même toit. La formule est surtout utilisée par les étudiants qui y voient une occasion de se loger à des prix plus avantageux. Mais la colocation leur permet également de vivre dans des endroits plus spacieux et confortables qu’ils ne pourraient pas se permettre s’ils devaient payer le loyer seuls. Troisième avantage : on partage un appartement ou une maison, ce qui favorise le vivre ensemble et une vie sociale.