«Le petit moment qui fait du bien». Donnez votre avis sur Vanderzand avec les Snuls

Coup de blues ? Déprime ? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Ah ! les déjeuners entre collègue sur le temps de midi ! Qui n’a pas vécu un de ces moments délicats où un collègue vous invite à « aller manger un petit truc » ou à « aller vite boire un verre avant ton train de 17h02 » ? Dans ces moments d’intimité soudaine avec des gens dont on ne connaît parfois à peu près rien, tout peut faire conversation. Surtout lorsqu’un des deux est du genre à parler de tout et de rien avec un aplomb qui n’a d’égal que sa capacité à le faire sur le ton de celui qu’il vaut mieux ne pas contredire. On ne se lasse donc pas de revoir cette séquence des Snuls rassemblant sous deux perruques du plus bel effet Stefan Liberski et Benoît Poelvoorde.