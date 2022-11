Robert Spehar, ancien joueur de Bruges et du Standard: «La Croatie ne doit pas croire que la Belgique est en crise»

L’ancien attaquant du FC Bruges (1995-97) et du Standard de Liège (2002) s’est penché sur l’affrontement programmé jeudi après-midi (16h) entre la Belgique et la Croatie. Un moment spécial pour lui, même s’il sera derrière la sélection aux damiers.

Robert Spehar. Un nom qui sent bon les années nonante, les matches du FC Bruges et le suivi des scores via le télétexte de la VRT. Avec son compère Mario Stanic, Spehar a été la terreur des rectangles du championnat belge durant deux saisons chez les Blauw en Zwart. Avec un titre de meilleur buteur et une Coupe de Belgique avant de filer à l’AS Monaco. International à dix reprises, il fera encore un petit crochet par la Belgique du côté du Standard pendant quelques mois. Un passage moins remarqué pour un attaquant de rectangle qui vivra un match spécial ce jeudi. Même si celui qui est aujourd’hui agent de joueurs après avoir été président d’Osijek – le club de ses débuts – espère avant tout une qualification de son pays.

Robert Spehar, comment voyez-vous la rencontre de ce jeudi entre la Belgique et la Croatie ?