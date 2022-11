Brésil: la Seleçao a la lourde tâche de rendre des couleurs au maillot «auriverde»

Paula Alves, la trentaine, ne s’en cache pas : longtemps, elle a exclu l’idée de revêtir le maillot traditionnel jaune et vert de la Seleçao pour aller assister, dans un bar, au premier match de l’équipe nationale contre la Serbie (2-0). « Il était soigneusement rangé dans mon armoire, mais je ne savais pas quoi faire, souffle cette trentenaire qui travaille dans une ONG de défense des droits humains. Je ne pouvais pas me défaire des souvenirs de la campagne électorale lors de laquelle les partisans de Jair Bolsonaro se pavanaient avec le maillot auriverde. J’étais en même temps triste et révoltée de me sentir hésitante. En fait, c’est mon petit ami qui m’a sauvée, sourit-elle. Il m’a offert un maillot avec le numéro 13 floqué dans le dos (NDLR : numéro du candidat Lula lors du vote électronique). Aujourd’hui, je pense que cette Coupe du monde est une opportunité pour affirmer que le maillot du Brésil appartient à tous les Brésiliens ».