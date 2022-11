Guerre en Ukraine: «Le Monde» publie un atlas qui tombe à pic

C’est un atlas, mais pas comme les autres… « L’atlas géopolitique de la Russie » qui vient de sortir est un outil très pratique pour comprendre où va le monde depuis ce maudit 24 février 2022. « C’est exactement ce qu’on voulait », explique Delphine Papin qui dirige le service infographie du Monde depuis 2016. « On a réussi à le faire en trois mois parce qu’on avait déjà beaucoup d’éléments à notre disposition : 80 % des cartes ont été publiées dans le journal, notamment dans la page géopolitique du week-end. On a simplement ajouté les autres. Au cours des neuf derniers mois, nous avons évidemment été très sollicités par la rédaction pour fournir des infographies », ajoute Delphine Papin qui a la chance d’être à la tête d’une équipe de dix-huit journalistes, infographistes et cartographes.