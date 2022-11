Coupe du monde de football: quand des équipes ont le maillot qui démange

Avec la vareuse noire du Danemark et l’étiquette « Love » des Diables, dix tenues de football nationales qui ont fait polémique depuis le début du siècle.

Même vide, sans personne à l’intérieur, même rangé dans l’armoire, c’est une icône. Une relique. La preuve en mai dernier, quand le maillot que portait Maradona quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986 a été adjugé près de... 9,3 millions de dollars. Tous records battus pour une pièce sportive de collection, annonçait Sotheby's. Même le manuscrit du manifeste olympique de 1892, vendu 8,8 millions de dollars en décembre 2019, s’inclinait devant le saint suaire de Diego-la-légende.

Cinquième recette pour le club après la vente de billets, la revente des droits de diffusion, les sponsors et les transferts (1), le maillot de foot connaît une nouvelle jeunesse sur le second marché. Usé, déchiré, couvert de sueur ? Parfait. Polémique ? Encore mieux. En club ou en sélection nationale, pareil. Et c’est de pire en pire.