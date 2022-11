Leftfield, «This is what we do»

Virgin Records – Sortie le 2/12

Sous une illu signée Steve McCurry (le photographe de la célébrissime « Afghan girl »), l’aventure en sons de Neil Barnes reprend là où elle s’était arrêtée en 2015 avec Alternative light source . Connexion, attachement, amour, les gens : voilà les thèmes, déclinés en mode techno, classique (« Accumulator »), lorgnant ici vers Kraftwerk (« Machines like me »), ou influencée par le reggae, la soul et d’autres cultures (sur « Heart and soul », c’est une flûte marocaine). Leftfield renoue avec la pulsation magique !