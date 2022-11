Leftfield, la saga des basses

Après sept ans de silence discographique et un paquet de soucis personnels, Neil Barnes renoue avec la quintessence de Leftfield. De la techno bien dans son époque.

Il s’amuse, Neil Barnes, quand nous lui demandons si de son point de vue, quatre albums en 28 ans de parcours, c’est peu ou beaucoup. « Ça fait beaucoup de disques ! Moi, je ne comprends pas les gens qui arrivent à enregistrer plus vite ! Mais voilà… ce n’est pas une question de temps, c’est une question de qualité. » Et qualité il y a eu, quand le duo Leftfield est apparu au tout début des années 90 puis a dynamité la décennie aux côtés des Chemical Brothers, Fatboy Slim, Underworld et consorts, s’adressant à notre besoin primordial de libérer des choses par la danse, le déhanché, le mouvement de genou ou bêtement du poing fermé brandi un peu au-dessus de l’oreille.