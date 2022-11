Tiken Jah Fakoly, «Braquage de pouvoir»

Wagram-PIAS.

Enregistré entre Paris, Abidjan et Bamako, ce onzième album de Tiken Jah est fidèle au reggae perpétué depuis ses débuts par l’artiste, en droite ligne de Bob Marley et Alpha Blondy. Le reggae, musique de révolte, réunit ici Winston McAnuff aussi bien que Dub Inc. ou Amadou & Mariam. Il est coproduit avec Tyrone Downie (décédé ce 6 novembre), Mael Danion et Guillaume Stepper, sans oublier le kambélé ngoni, le sokou et la kora qui font le lien avec les chœurs féminins, les cuivres et la guitare électrique. Avec ses textes toujours dénonciateurs, Tiken Jah livre en 2022 le meilleur du reggae en français, en anglais et en bambara. Reggae will never die !