Bruxelles: trente-cinq poteaux de contrôle de vitesse supplémentaire prévus pour 2023

Trente-cinq poteaux susceptibles d’accueillir des radars de contrôle de vitesse seront installés l’an prochain sur des voies de circulation de la capitale, a indiqué mardi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), lors d’une réunion de la commission Mobilité du parlement bruxellois consacrée au budget 2023 du département.

Selon la ministre, trente poteaux ont été commandés et reçus. L’installation de 17 à 20 radars est prévue en 2023 sur base du nouveau plan radar. Pour le solde des poteaux, les sites seront analysés et placés suivant les opportunités. Concernant les radars à boucle (vitesse et franchissement du feu rouge), il est prévu d’installer cinq poteaux et d’en déplacer deux.