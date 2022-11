«Le quatuor à la neige» Bande de vaches

De Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Benjamin Botella, 40 mn.

Deux courts-métrages et un moyen composent ce programme sympa à proposer à tous dès 4 ans. À tous les mômes qui se demandent pourquoi la neige est blanche, pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne. À tous les mioches à qui on a envie de raconter de belles histoires pas nunuches qui prônent les valeurs d’amitié, de solidarité. À tous les petiots prêts à embarquer dans des aventures rocambolesques avec une bande de vaches rigolotes. De plus, c’est de saison !