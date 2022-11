Réduction des honoraires chez les notaires: «beaucoup sont inquiets»

Changements en vue pour les notaires. La loi sur le statut du notaire et la procédure disciplinaire de la profession a été approuvée par le Parlement fédéral le 17 novembre. L’arrêté royal (qui entrera en vigueur en même temps que la loi, soit au 1er janvier 2023) prévoit une réduction des honoraires des notaires. Pourquoi ? Pour réduire le coût d’achat d’une habitation.

Quels sont les biens concernés par le nouvel arrêté royal ? Il s’agit des biens dont le prix d’achat est égal ou inférieur à 850.000 euros. Dans le détail, on constate une réduction des coûts d’environ 1.000 euros si le prix du bien est compris entre 100.000 et 350.000 euros. La mesure vise l’achat et le financement avec un crédit bancaire. Attention : il doit s’agir de l’unique propriété de l’acheteur et celui-ci doit y vivre lui-même. Pour les habitations dont le prix est compris entre 350.000 et 850.000 euros, la réduction diminuera progressivement.