«Mes rendez-vous avec Léo», à la découverte de soi

De Sophie Hyde avec Emma Thompson et Daryl McCormack, 97 mn.

Nancy Stokes (Emma Thompson) est enseignante à la retraite, du genre plutôt rangée, qui a vécu une vie extrêmement sage, n’a connu qu’un seul homme et n’a jamais fait d’excès. Après la mort de son mari, elle décide de sortir de cette sagesse extrême en s’offrant les services de Leo Grande (Daryl McCormack), un jeune escort. Son but ? Assouvir ses fantasmes les plus inavouables et sortir des sentiers battus. Mais cette rencontre offrira aussi à Nancy et à Leo une perspective différente sur leur propre existence…