«Cow» inédit, fort et émouvant

Documentaire de Andrea Arnold, 94 mn.

Andrea Arnold, c’est cette réalisatrice capable de transcender le réel. Qui contemple, observe, pour mieux saisir l’immédiateté. Dans Cow, son dernier film, elle nous invite ainsi à partager la vie quotidienne de Luma, une vache laitière. À sa hauteur, on découvre le monde, on gambade dans les champs… mais on est aussi oppressés par la salle de traite et par l’exploitation humaine sans limite.

C’est Luma que l’on suivra en gros plan pendant plus ou moins une heure trente. Jamais ou presque les humains, dont Arnold évite de filmer les visages. Cow est un film qui trouvera un écho différent chez chacun. Mais qui éclaire sur notre relation aux animaux. Qui aide, peut-être, à prendre conscience de la manière dont nous les considérons. C’est dur, mais aussi inédit, fort et émouvant.