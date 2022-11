Coupe du monde: les équipes qui sont déjà qualifiées et celles qui ne le sont pas (encore)

L a France, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas et le Sénégal sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial, voici les scénarios possibles pour les autres équipes.

Groupe A

Les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à l’issue de la 3e et dernière journée du groupe A mardi.

Les Pays-Bas terminent donc en tête du groupe A avec 7 points, un de plus que le Sénégal, 2e. L’Equateur termine 3e avec 4 points et le Qatar quitte son Mondial sans le moindre point. Le Qatar devient le premier pays-hôte d’un Mondial à ne pas prendre de point.

En huitièmes de finale, les Pays-Bas affronteront le deuxième du groupe B et le Sénégal le vainqueur du groupe B.

Groupe B

L'Angleterre est qualifiée si...

- elle gagne, elle fait match nul ou elle ne perd pas par plus de trois buts d'écart.

Le pays de Galles est qualifié s’...

- ... il bat l'Angleterre et que le match Iran – Etats-Unis se finit par un match nul ;

- ... il bat l'Angleterre par plus de trois buts d'écart.

L'Iran est qualifié s’...

- ... il bat les Etats-Unis ;

- ... il fait match nul et que le pays de Galles ne bat pas l'Angleterre.

Les Etats-Unis sont qualifiés s’...

- ... ils battent l'Iran.

Groupe C

La Pologne est qualifiée si...

- elle ne perd pas contre l'Argentine ;

- elle perd contre l'Argentine par moins de trois buts d'écart et qu’il y a match nul entre l'Arabie saoudite et le Mexique ;

- elle perd contre l'Argentine, que le Mexique bat l'Arabie saoudite, mais qu’elle conserve une meilleure différence de buts que le Mexique (+2 contre -2 actuellement).

L'Argentine est qualifiée si...

- elle bat la Pologne ;

- elle fait match nul contre la Pologne et que l'Arabie saoudite fait match nul contre le Mexique ;

- elle fait match nul contre la Pologne et que le Mexique bat l'Arabie saoudite par moins de quatre buts d'écart.

L'Arabie saoudite est qualifiée si...

- elle bat le Mexique ;

- elle fait match nul contre le Mexique et que la Pologne bat l'Argentine ;

- elle fait match nul contre le Mexique et que l'Argentine bat la Pologne par plus de trois buts d'écart.

Le Mexique est qualifié s’...

- ... il bat l'Arabie saoudite et que la Pologne bat l'Argentine ;

- ... il bat l'Arabie saoudite, que l'Argentine bat la Pologne et qu’il obtient une meilleure différence de buts que la Pologne (-2 contre +2 actuellement) ;

- ... il bat l'Arabie saoudite par plus de trois buts d'écart et que l'Argentine fait match nul contre la Pologne.

Groupe D

La France est première si...

- elle ne perd pas contre la Tunisie ;

- elle perd contre la Tunisie et que l'Australie ne bat pas le Danemark ;

- elle perd contre la Tunisie, que l'Australie bat le Danemark mais qu’elle conserve une meilleure différence de buts que l'Australie (+4 contre -2 actuellement).

L'Australie est qualifiée si...

- elle bat le Danemark ;

- elle fait match nul contre le Danemark et que la Tunisie ne bat pas la France.

Le Danemark est qualifié s’...

- ... il bat l'Australie et que la Tunisie ne bat pas la France sur un plus gros score.

La Tunisie est qualifiée si...

- elle bat la France et que l'Australie fait match nul contre le Danemark ;

- elle bat la France et que le Danemark bat l'Australie sur un plus petit score.

Groupe E

L'Espagne est qualifiée si...

- elle ne perd pas contre le Japon ;

- elle perd contre le Japon par moins de 14 buts d'écart et que le match Costa Rica – Allemagne se finit par un match nul ;

- elle perd contre le Japon et que l'Allemagne bat le Costa Rica tout en restant derrière à la différence de buts (-1 contre +7 actuellement).

Le Japon est qualifié s’...

- ... il bat l'Espagne ;

- ... il fait match nul contre l'Espagne et que le match Costa Rica – Allemagne se finit par un match nul ou une victoire allemande d'un but d'écart sans que l'Allemagne marque plus que le Japon.

Le Costa Rica est qualifié s’...

- ... il bat l'Allemagne ;

- ... il fait match nul contre l'Allemagne et que l'Espagne bat le Japon.

L'Allemagne est qualifiée si...

- elle bat le Costa Rica et que l'Espagne bat le Japon ;

- elle bat le Costa Rica par plus d'un but d'écart (ou d'un but d'écart en marquant plus de buts que le Japon), en cas de match nul entre le Japon et l'Espagne ;

- elle bat le Costa Rica et que l'Espagne perd contre le Japon tout en passant derrière à la différence de buts (+7 contre -1 actuellement).

Groupe F

Le Maroc est qualifié s’...

- ... il ne perd pas contre le Canada ;

- ... il perd contre le Canada et que la Belgique perd contre la Croatie ;

- ... il perd contre le Canada par moins de trois buts d'écart et que la Belgique fait match nul (ou perd par trois buts d'écart sans que la Belgique marque deux buts de plus).

La Belgique est qualifiée si...

- elle bat la Croatie ;

- elle fait match nul face à la Croatie et que le Maroc perd par trois buts d'écart (tout en marquant deux buts de moins) ou par plus de trois buts d'écart.

La Croatie est qualifiée si...

- elle ne perd pas contre la Belgique ;

- elle perd contre la Belgique, et le Maroc perd contre le Canada en conservant une moins bonne différence de buts (+2 contre +3 actuellement) voire une moins bonne attaque (2 buts marqués contre 4 après 2 journées).

Groupe G

Le Brésil est premier s’...

- ... il ne perd pas contre le Cameroun ;

- ... il perd contre le Cameroun et que la Suisse ne bat pas la Serbie ;

- ... il perd contre le Cameroun, que la Suisse bat la Serbie mais qu’il conserve une meilleure différence de buts que la Suisse (+3 contre 0 actuellement).

La Suisse est qualifiée si...

- elle bat la Serbie ;

- elle fait match nul et que le Cameroun ne bat pas le Brésil (ou le bat par un but d'écart en marquant au moins deux buts de moins que la Suisse).

La Serbie est qualifiée si...

- elle bat la Suisse et le Cameroun ne bat pas le Brésil ;

- elle gagne par au moins deux buts d'écart de plus que le Cameroun (ou par un but d'écart de plus en marquant plus de buts).

Le Cameroun est qualifié s’...

- ... il bat le Brésil par plus d'un but d'écart et que le match Serbie – Suisse se finit par un match nul (ou par un but d'écart en ne marquant pas plus d'un but de moins que la Suisse) ;

- ... il bat le Brésil et que la Serbie bat la Suisse sur le même écart (ou par un but d'écart de plus en marquant moins de buts que le Cameroun).

Groupe H

Le Portugal est premier s’...

- ... il ne perd pas contre la Corée du Sud ;

- ... il perd contre la Corée du Sud et que le Ghana ne bat pas l'Uruguay ;

- ... il perd contre la Corée du Sud, que le Ghana bat l'Uruguay mais qu’il conserve une meilleure différence de buts que le Ghana (+3 contre 0 actuellement).

Le Ghana est qualifié s’...

- ... il bat l'Uruguay ;

- ... il fait match nul et que la Corée du Sud ne gagne pas contre le Portugal par plus d'un but d'écart en ne marquant pas plus de trois buts de plus que le Ghana.

La Corée du Sud est qualifiée si...

- elle bat le Portugal et que le Ghana perd contre l'Uruguay sur le même écart (ou par un but d'écart de plus sans que l'Uruguay marque deux buts de plus que la Corée du Sud) ;

- elle bat le Portugal par plus d'un but d'écart et que le match Ghana – Uruguay se finit par un match nul (ou par un but d'écart en marquant plus de trois buts de plus que le Ghana).

L'Uruguay qualifié s’...

- ... il bat le Ghana et que la Corée du Sud ne bat pas le Portugal ;