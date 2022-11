Remco Evenepoel pourrait remporter un trophée prestigieux dans le nord du pays

Remco Evenepoel, Lotte Kopecky et Wout van Aert peuvent prétendre au trophée du Géant Flamand.

Ce sont 218 journalistes et collaborateurs sportifs du Nord du pays qui ont voté afin de désigner le lauréat, qui sera couronné le vendredi 2 décembre prochain à Gand. L’année dernière, le marathonien Bashir Abdi et le sprinteur en fauteuil Peter Genyn avaient décroché le titre. Wout van Aert l’a remporté en 2020.

Remco Evenepoel est devenu à 22 ans le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour cycliste, en s’adjugeant la Vuelta en septembre dernier. Il a ensuite décroché la médaille de bronze aux championnats du monde de contre-la-montre à Wollongong en Australie, une semaine avant de lever les bras sur la course en ligne. Plus tôt dans l’année, il avait gagné le premier monument de sa carrière avec Liège-Bastogne-Liège et était devenu champion de Belgique de contre-la-montre, ajoutant également une deuxième victoire à la Clasica San Sebastian à son palmarès.

Wout van Aert (28 ans) a décroché le classement par points du Tour de France cette saison, remportant trois étapes et animant la course par de nombreuses attaques, en portant au passage le maillot jaune pendant quatre jours. Il a également gagné plusieurs courses, dont le Circuit Het Nieuwsblad et l’E3.