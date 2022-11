Nucléaire: la Vivaldi se réaligne sur les négociations avec Engie

Les partenaires de la Vivaldi sont à nouveau alignés sur le dossier nucléaire. A court terme s’entend. Car dans une perspective plus longue, l’un d’entre eux à coup sûr, le MR, ajoutez le CD&V et l’Open VLD plus confusément, plaident en faveur d’une renucléarisation à grande échelle en Belgique, bien au-delà des deux réacteurs, Tihange 3 et Doel 4.