Alice Diop, le regard d’une cinéaste

Venue du documentaire, la réalisatrice est aujourd’hui un des talents incontournables du cinéma français. Et « Saint Omer », son premier film de fiction, est au centre de toutes les attentions.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis le 10 septembre dernier, jour où elle recevait le grand prix du Jury lors de la 79e édition de la Mostra. Prolongeant le talent de cinéaste qu’on lui connaissait déjà en tant que documentariste, la réalisatrice française Alice Diop réussit un tour de force grâce à Saint Omer, un premier long-métrage de fiction qui lui offre une popularité auprès d’un public plus large.

Inspiré de l’histoire de Fabienne Kabou, cette mère qui abandonna son enfant de 15 mois sur la plage de Berk en novembre 2013 (lire par ailleurs), le film est au cœur de toutes les attentions depuis un peu plus de deux mois : primé à Gand, à Valenciennes, candidat de la France pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère… Le récit de l’éclosion d’une artiste multiple et talentueuse, dont la recherche du mot juste et le phrasé précis rappellent les héroïnes de Saint Omer.