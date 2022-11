Les Diables rouges auraient-ils pu mieux gérer cette situation? «La communication de crise n’a pas été anticipée»

Les états d’âme des Diables rouges ont été étalés dans toute la presse après la défaite belge face au Maroc (2-0), fissurant l’état d’esprit et l’ambiance au sein d’un groupe uni depuis le début de ses succès. Pourtant, l’histoire des grands tournois regorge d’exemples d’équipes qui se lézardent lorsque les contre-performances s’enchaînent ou qu’une génération sur le déclin ne parvient pas à réitérer les résultats du passé. Est-ce inéluctable ou y a-t-il moyen de mieux gérer la communication ? « Ici, le constat est simple : il y a une crise parce qu’ils ne gagnent plus. Cette équipe si longtemps porteuse d’espoir est désormais critiquée. Or, quand on porte une activité très visible, il faut pouvoir se préparer aux scénarios les plus catastrophiques. Et ici, on a l’impression qu’ils n’étaient pas du tout préparés à perdre, ni à être éliminés au premier tour », explique Thierry Bouckaert, de la société de conseils en communication Akkanto.