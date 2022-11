Bruxelles: l’agence Vaneau Lecobel poursuit sur sa (belle) lancée

L’immobilier ne sera pas touché en 2023. Les choses vont continuer à se passer normalement… »

La phrase est de Michel Pelège, patron du groupe éponyme, un homme qui rassemble sur ses épaules expérimentées (85 ans) les différentes facettes de l’immobilier : administration de biens, promotion, construction, expertise, gestion de patrimoine…

Un véritable touche-à-tout qui, au pic de sa carrière, possédait 6.000 employés dans le secteur de la promotion et construisait 10.000 logements par an en France. L’homme reste (très) actif aujourd’hui, notamment via l’agence immobilière Vaneau, rachetée en 2011 dans l’Hexagone et qui est passée, sous sa férule, de trois à 17 agences, rien que sur Paris (où une autre agence, de 540 m2, est annoncée pour bientôt).