Santé: un jeune sur quatre estime ne pas manger sainement

Si trois jeunes sur cinq se trouvent en bonne santé, selon une étude des Mutualités libres, un sur cinq pense qu’il ne bouge pas assez. Et ce n’est pas top pour l’alimentation non plus. Avec toutefois des différences de perception entre les garçons et les filles.

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans. L’enquête dévoilée par les Mutualités libres sur la santé des jeunes ne fera pas mentir Rimbaud. Menée auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 Belges francophones et néerlandophones âgés de 16 à 25 ans, l’étude démontre avant tout combien la question de la santé reste éloignée de leurs préoccupations. Un sur deux seulement dit se faire du souci parfois pour sa santé. Et s’ils ne s’en préoccupent pas, c’est par manque de motivation, de temps ou simplement parce qu’ils ne se sentent pas malades : trois jeunes sur cinq se disent en bonne forme et un sur trois s’estime même en très bonne santé. « Si la plupart des jeunes sont conscients que des facteurs comme l’alimentation ou l’activité physique peuvent influencer leur santé, ils identifient des risques à plus long terme et ne ressentent pas le besoin d’agir immédiatement sur leurs comportements », estime Xavier Brenez, directeur général des Mutualités libres.