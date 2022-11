Podcast – Pourquoi la Vivaldi tangue mais ne coule pas?

Il y a eu l’épisode Alexia Bertrand, il y a eu la saga du nucléaire, il y a les mesures de soutien aux ménages compte tenu de la crise énergétique. Autant de bourrasques, de coups de tonnerre, de vagues qui ont bien failli faire chavirer le navire Vivaldi. Alexander De Croo a toujours le gouvernail en main mais pour combien de temps ? La plus grande menace, pour cet exécutif, n’est-elle pas au sein de la majorité ? On va s’y intéresser avec Bernard Demonty, chef du service politique et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be