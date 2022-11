«À propos», le podcast du Soir du 30 novembre: pourquoi la Vivaldi tangue, mais ne coule pas

Il y a eu la saga du nucléaire. Il y a les mesures de soutien aux ménages et la crise énergétique. Il y a eu l’épisode Alexia Bertrand. Autant de bourrasques, de coups de tonnerre, de vagues qui ont bien failli faire chavirer le navire Vivaldi. Alexander De Croo a toujours le gouvernail en main… Mais pour combien de temps ? La plus grande menace, pour cet exécutif, n’est-elle pas au sein de la majorité ? On va s’y intéresser avec Bernard Demonty, chef du service politique et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be