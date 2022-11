Composition, Modric, coach atypique… tout ce qu’il faut savoir sur la Croatie avant le choc décisif contre les Diables (vidéo)

Pour la première fois de leur histoire, Belges et Croates vont s’affronter en phase finale de Coupe du monde. Ce n’est toutefois pas la première fois que les deux pays sont opposés. Ce jeudi, à 16h00, on assistera au 9ème duel entre les deux nations.

Le bilan est plutôt équilibré : 3 victoires pour les Diables rouges, 3 succès pour la Croatie et deux partages.

Pour les Belges, le plus beau souvenir face aux « Vatreni » remonte au 11 octobre 2013. À l’époque, Romelu Lukaku, intenable, avait inscrit deux buts et avait permis aux Diables de s’imposer 1-2 à Zagreb. Une victoire synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

La Croatie, vice-championne du monde en 2018, est une formation solide. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette équipe :

1. Classement Fifa : 10e.

L’équipe nationale de Croatie existe depuis 1991 mais est affiliée à la Fifa et l’UEFA depuis 1993.

2. Le surnom : Les Vatreni (« Les Enflammés »)

Le célèbre maillot à damiers est signé Miroslav Šutej, un artiste peintre croate né en 1936 et décédé en 2005). L’équipe porte ce maillot pour la première fois le 17 octobre 1990 lors d’un amical face aux USA.

3. Les performances en Coupe du monde :

La Croatie a participé à 6 phases finales de Coupe du Monde.

Meilleurs résultats : 3ème en 1998 et 2ème en 2018.

En Russie, il y a 4 ans, elle est devenue la 13e nation à disputer une finale de Coupe du monde.

Depuis la création du classement Fifa (décembre 1992), la Croatie est le pays le moins bien classé à atteindre la finale. Les Croates étaient 20èmes à l’époque.

4. La star de l’équipe : Luka Modric (37 ans)

Aux yeux des férus de football, Luka Modric est le no10 du Real Madrid, le meilleur joueur du Mondial 2018 et surtout celui qui a mis fin à dix ans de règne de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d’Or. Modric, le discret, n’ayant pas l’aura d’un Ronaldo, ni l’art d’un Neymar, a grandi dans un pays en guerre. Contraint, à 6 ans, de quitter son village croate pour se réfugier à Zadar. Il sera aussi traumatisé par l’assassinat de son grand-père dont il porte fièrement le même prénom. Au fil des années et des adversités, le joueur que certains estimaient un peu trop frêle s’est forgé un caractère de battant qui lui a permis de réaliser un parcours exceptionnel, de Zagreb en passant par Tottenham pour terminer au grand Real Madrid.

Homme de convictions et fidèle à ses racines, Luka Modric a voulu que ses trois enfants naissent en Croatie, un pays auquel il aurait tant souhaité offrir le titre mondial en 2018. Il a échoué en finale face à une France au style de jeu qu’il qualifie de… « cynique ». Un avis certainement partagé par Thibaut Courtois et Eden Hazard, équipiers à la Casa Blanca.

5. Le sélectionneur : Zlatko Dalic (55 ans).

Il s’est fait une réputation en tant que coach en… Arabie saoudite et aux Emirats. Il sera deux fois coach de l’année avec Al-Ain.

Le 7 octobre 2017, il prend la tête de la Croatie et qualifie le pays de justesse pour le Mondial en Russie. Depuis, il a disputé une finale de Coupe du Monde et a été sorti en huitièmes de finale de l’Euro après un match fou contre l’Espagne (3-5 après prolongations).

6. Calendrier au Qatar :

23 novembre à 11h00 : Contre le Maroc (0-0)

27 novembre à 17h00 : contre le Canada (4-1)

1er décembre à 16h00 : contre la Belgique

Voici enfin l’équipe que la Croatie devrait aligner contre la Belgique :

Système en 4-3-3 :

Livakovic

Juranovic – Lovren – Gvardiol – Sosa

Modric – Brozovic – Kovacic

Livaja – Kramaric – Perisic