Baptême de l’art: virée en Méditerranée

Soixante fictions et documentaires dont une dizaine d’avant-premières avec des productions déjà présentées dans les prestigieux festivals de Toronto, Berlin, Venise, Cannes ou au Sundance, aux Etats-Unis. Ces 60 films sont tous issus d’une quinzaine de pays du bassin méditerranéen.

C’est ça, le Cinemamed, le Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles : une programmation foisonnante et ensoleillée, dont la 22e édition, du 2 au 10 décembre, n’a pas oublié les plus jeunes. Des projections pour les familles auront lieu l’après-midi dans les lieux participants (le cinéma Le Palace ou l’Espace Magh notamment), trois films dont deux avant-premières où le réalisateur et la réalisatrice seront présents.