Charleroi - Malines arrêté: le dossier devant le Conseil disciplinaire de l’Union belge le 16 décembre

Cette rencontre de la 17e journée du championnat de Belgique avait été définitivement arrêtée après 67 minutes de jeu par des jets de fumigènes de supporters carolos alors que les Zèbres menaient pourtant 1 à 0. Le président du club carolo, Mehdi Bayat, avait expliqué après la rencontre que les Ultras avaient prévenu la direction et le staff carolo de leurs actions et de leurs débordements.

Le Sporting de Charleroi a entre temps décidé de sanctionner les deux groupes de supporters à l’origine des incidents, les Storm Ultras et le Block 22, dont les représentants seront exclus pour les cinq prochains matches du club (2 à domicile et 3 à l’extérieur). Le club carolo avait aussi communiqué son intention «d’imposer des exclusions civiles aux auteurs identifiés des dégâts et jets d’objets» et poursuivre les auteurs identifiés personnellement au civil afin de «leur faire assumer les conséquences financières de leurs actes».