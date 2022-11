Trois mascaras présentent des risques selon Test Achats Les termes nickel et formaldéhyde peuvent faire peur et personne ne voudrait s’en appliquer sur le visage. Test Achats a pourtant détecté ces substances dans trois mascaras. Sources d’allergies et de perturbateurs endocriniens, il vaut mieux se tenir loin de ces molécules.

Par Lucie Boudin-Dufils (st.) Publié le 29/11/2022 à 17:45 Temps de lecture: 3 min

Test Achats a vérifié la présence de métaux lourds ou autre substance réjouissante dans 23 mascaras. Trois mauvais élèves ont été identifiés. Risquer une vilaine allergie ou une bonne poussée d’eczéma, voilà ce à quoi s’exposent les utilisateurs de mascaras cités par Test-Achats : Velours de Zao, Volume de Chanel 10 noir de Chanel et le Max Factor X Divine Lashes rich. Deux produits problématiques ont été retrouvés dans leur composition : du nickel et du formaldéhyde. Une ribambelle d’effets nocifs « Le nickel peut faire l’objet d’une intolérance chez certaines personnes, et provoquer de l’eczéma. On peut facilement savoir que l’on est allergique au nickel, si on a déjà fait une réaction à un bouton de jean ou à des boucles d’oreilles fantaisies. Le traitement est simple : arrêter d’utiliser le mascara, et éventuellement, mettre un peu de cortisone deux-trois jours », explique le Dr.Tennstedt, dermatologue – Hôpital Saint Luc.

La molécule qui présente le plus de risques selon lui est le formaldéhyde. S’il peut lui aussi faire l’objet d’une allergie, et provoquer des irritations, il est aussi cancérigène et perturbateur endocrinien : « Des tests permettent de savoir si l’on est allergique au formol. Mais au-delà de cela, on fait de plus en plus de recherches sur cette molécule et il semble qu’il soit un perturbateur endocrinien. Il faut cependant être vigilant car le formol n’est souvent pas écrit tel quel dans les compositions, car il peut être libéré par d’autres produits. C’est le cas du bronopol, du quaternium 15, et de l’imidazolidinyl urée. Ce sont des conservateurs, des antimicrobiens. Je m’en méfierais. ». Etre attentif aux compositions Ces produits sont en très faible quantité dans les mascaras cités, le dermatologue ne se veut pas alarmant. Il est cependant utile de savoir que ces risques existent. Il va sans dire que pour les femmes enceintes, il faut être encore plus prudent, et éviter d’utiliser ces produits.