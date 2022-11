Le patronat wallon se projette avec «Odyssée 2068»

Fruit d’une réflexion multiple qu’elle endosse pleinement, l’Union wallonne des entreprises imagine la trajectoire devant mener à une Wallonie « innovante, attractive, qui fédère et responsabilise, et respecte l’environnement »

Créer un « Wallonia Institute of Technology ». Mais aussi « éduquer à la citoyenneté responsable et à la gouvernance humble » ou « construire un avenir énergétique sécurisé et durable en carbone. » Telles sont quelques-unes des « impulsions » épinglées par l’Union wallonne des entreprises (UWE) au terme d’un vaste exercice de projection dans l’avenir baptisé « Odyssée 2068 ».