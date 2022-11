A-t-on (enfin) passé le pic de l’inflation?

La hausse des prix a ralenti en novembre, à + 10,63 %. Philippe Ledent, économiste (ING), ne veut pas crier victoire trop tôt. Et rappelle qu’un ralentissement de l’inflation ne veut pas dire que les prix baissent.

Les derniers chiffres de l’office belge de statistique Statbel, sont-ils porteurs d’espoir ? Au mois de novembre, la hausse des prix sur un an s’est élevée à 10,63 %, soit un ralentissement par rapport au niveau d’octobre (+ 12,27 %). Un léger fléchissement qui s’explique par la hausse moins forte de l’inflation des produits énergétique – elle s’élevait à 36,07 % en novembre, contre 63,03 % le mois précédent. « C’est une grosse baisse du taux de croissance, qui s’explique par le fait que les prix avaient déjà commencé à augmenter beaucoup il y a un an », précise Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique. « Il y a un effet mécanique : si les prix de l’énergie augmentent moins vite qu’il y a un an, l’inflation énergétique baisse. Mais ça ne veut pas dire que les prix baissent d’autant ».