Les salles de cinéma bruxelloises, stars de la Cinématek

Par Nine Ciavarini Azzi (st.)

L’univers du 7e Art fascine, c’est connu. Mais la passion pour la salle de cinéma en tant que tel, c’est rare. L’amour de ce lieu banal pour certains, insolite pour d’autres, réunit quelques milliers de curieux à travers le monde, dont plusieurs basés à Bruxelles. C’est le cas d’Isabel Biver, historienne du cinéma qui a dédié 15 ans de travail à ces lieux chargés d’histoire, qu’elle a répertorié dans son livre Cinémas de Bruxelles et qu’elle présente en réalisant des visites guidées. D’abord rejointe par la photographe Marie-Françoise Plissart qui illustre son ouvrage, ce sont maintenant les artistes Christ Lidl et Christian Châtel qui s’associent à l’autrice pour donner naissance à l’expo Cinémas de Bruxelles « augmentés ». Habituellement reléguée au second rôle, la salle de cinéma est cette fois-ci mise à l’honneur à travers une installation visible par tous à la Cinématek jusqu’au 22 février 2023.