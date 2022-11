Météo: le froid arrive en Belgique

Les écoliers et étudiants devront mordre dans leurs tartines sous un ciel gris, voire dans le brouillard, mardi midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La moitié ouest du pays, en particulier, restera emprisonnée dans le brouillard, ce qui empêchera le mercure de grimper plus haut que 5 ou 6°C, comme en haute Ardenne. Ailleurs, les maxima seront légèrement plus élevés, entre 8 et 9°C.

De braves rayons de soleil devraient gagner leur lutte contre l’épaisse couverture nuageuse mardi soir, essentiellement sur le flanc sud de l’Ardenne. La victoire ne sera cependant que de courte durée, les nuages bas, la brume et le brouillard revenant dominer le ciel pour le reste de la nuit. Les minima oscilleront entre 1 et 6°C.

Mercredi, ce sera plutôt l’ouest et la Gaume qui pourront espérer bénéficier d’une éclaircie dans l’après-midi tandis que le reste du pays restera englué dans la grisaille. Des brumes et brouillards tenaces se répandront goulûment en matinée. Le thermomètre affichera 3 à 6°C en Ardenne, et 5 à 8°C ailleurs.

Le vent devrait se lever dans la nuit de mercredi à jeudi, devenant parfois modéré de secteur nord-est.

La visibilité restera limitée jeudi, avec du brouillard qui pourra localement faire son apparition à l’aube. Les nuages bas resteront majoritaires, accompagnés de quelques bruines par endroits. Il fera entre 3 et 8°C, sous un vent faible à modéré.

Des températures négatives ce weekend

Samedi, il fera d'abord encore très nuageux avec un risque de faibles précipitations (hivernales) vers la fin de la nuit ou tôt le matin. L'après-midi, on peut espérer le retour de quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre -1 degré en Hautes Fagnes et 4 degrés à la côte. Le vent d'est à nord-est sera encore piquant, souvent modéré dans l'intérieur et parfois assez fort en bord de mer.

Dimanche, après une nuit froide avec des gelées généralisées, le temps sera très nuageux avec seulement quelques éclaircies en Flandre. Les maxima oscilleront entre -2 et +2 degrés. Le vent de nord-est sera modéré et en bord de mer parfois assez fort, encore désagréable.