Recherche scientifique: le centre climat est dans ses murs, reste à trouver ses marques

Le nouveau centre fédéral sur le climat a désormais une adresse postale à Bruxelles et des bureaux. Sa tâche : coordonner et accélérer la recherche.

Il n’est pas encore pleinement opérationnel – ce sera pour 2023 – mais le Centre fédéral climat est déjà dans ses murs. L’inauguration officielle a eu lieu ce mardi sur le site où se trouvent l’Institut royal météorologique, l’Observatoire et l’Institut d’aéronomie. Rebaptisé « pôle spatial », l’endroit accueillera bientôt le centre qui sera chargé de coordonner et de stimuler la recherche sur le climat dans notre pays. Deux directrices en tiendront les rênes : une directrice scientifique, Valérie Trouet, et une directrice opérationnelle, Ella Jamsin, entourée d’une équipe de 15 permanents. Budget annuel de fonctionnement : 2 millions par an auxquels il faut ajouter la gestion des programmes fédéraux de recherche en matière de climat – 10 millions sur les quatre prochaines années.