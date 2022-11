Météo: nuages bas et brouillard au programme

Les écoliers et étudiants devront mordre dans leurs tartines sous un ciel gris, voire dans le brouillard, mardi midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La moitié ouest du pays, en particulier, restera emprisonnée dans le brouillard, ce qui empêchera le mercure de grimper plus haut que 5 ou 6°C, comme en haute Ardenne. Ailleurs, les maxima seront légèrement plus élevés, entre 8 et 9°C.

De braves rayons de soleil devraient gagner leur lutte contre l’épaisse couverture nuageuse mardi soir, essentiellement sur le flanc sud de l’Ardenne. La victoire ne sera cependant que de courte durée, les nuages bas, la brume et le brouillard revenant dominer le ciel pour le reste de la nuit. Les minima oscilleront entre 1 et 6°C.