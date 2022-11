La police lance un appel et des recherches après une disparition inquiétante

La disparition inquiétante d’un quinquagénaire a mobilisé les services de police, mardi, dans l’entité d’Amay, en province de Liège, a-t-on appris auprès de la zone Meuse Hesbaye.

Un hélicoptère de la police fédérale a été déployé, mardi matin, pour tenter de retrouver Rudi Coulouse, un homme âgé de 53 ans, porté disparu.

Le quinquagénaire a quitté son domicile situé le long de l’avenue de Dieuze, dans le village amaytois d’Ampsin, mardi matin vers 5h40. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

« Deux chiens pisteurs ont également été engagés dans les recherches, mais celles-ci n’ont jusqu’à présent rien donné », a expliqué un porte-parole de la police locale, mardi soir à l’agence Belga.

Rudi Coulouse mesure environ 1m80, est de corpulence forte et a les cheveux rasés. Il porte une moustache et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un gilet noir à capuche, un pantalon noir et une écharpe grise.