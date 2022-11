Coupe du monde: les premiers huitièmes de finale sont connus

On connaît désormais les noms de deux qualifiés supplémentaires pour les huitièmes de finale de ce Mondial qatari. Mais également les deux premières affiches à ce stade de la compétition.

Grâce à son succès sans appel face au pays de Galles (0-3), le premier du groupe B, à savoir l’Angleterre, affrontera le Sénégal, second de la poule A, dimanche à 20h. Les seconds du groupe B, à savoir les Etats-Unis, victorieux face à l’Iran (0-1), joueront contre les Pays-Bas, vainqueurs de la poule A, en huitièmes de finale de cette Coupe du monde au Qatar samedi à 16h.

Des buts, du suspense et deux nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale : la dernière journée de compétition dans le groupe B a offert son lot d’éléments intéressants. On vous résume tout ce qui s’est passé, vidéos à l’appui, ainsi que les différentes conséquences des résultats enregistrés ce mardi soir.

Pays de Galles – Angleterre

Trois, c’est le nombre de minutes qu’il a fallu aux Anglais pour anéantir les espoirs gallois. Rashford a ouvert la marque à la 50e minute de jeu d’un superbe coup franc alors que Foden a fait le break à la 52e. Tout était dit pour une formation anglaise qui a fait 0-3 via Rashford à la 68e et qui termine donc première de la poule B avec sept points à son compteur. Et ce, sans avoir dépensé trop d’énergie tant les Gallois ont déçu… Ils finissent d’ailleurs derniers du groupe avec une petite unité. Insuffisant !

Les vidéos des buts

Le direct commenté

Iran – Etats-Unis

Grâce à leur succès face au pays de Galles (2-0), les Iraniens avaient leur destin entre leurs mains. En cas de victoire contre les Etats-Unis, ils filaient en huitièmes pour la première fois de leur histoire. Le hic, c’est que Pulisic a ouvert la marque en faveur des Américains ce mardi soir dès la 38e minute de jeu. Un goal qui obligeait les Iraniens à aller encore davantage de l’avant. Sans succès… Les voilà donc éliminés, les USA finissant à la seconde place de la poule B grâce à ce précieux et décisif succès. Il faudra toutefois montrer un visage plus séduisant face aux Pays-Bas dans la phase à élimination directe.

La vidéo du but

Le direct commenté