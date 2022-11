L’indice pivot à nouveau dépassé: ce que ça implique pour votre argent

Au mois de novembre, la hausse des prix sur un an s’est élevée à 10,63 %, soit un ralentissement par rapport au niveau d’octobre (+ 12,27 %). Le plus gros de la tempête semble derrière nous.

On notera cependant que, malgré ce léger fléchissement, l’indice-pivot est à nouveau dépassé – pour la cinquième fois cette année. Du coup, allocations sociales et pensions seront augmentées de 2 % en décembre, et d’autant pour les salaires dans la fonction publique en janvier. En janvier toujours, les salaires des 500.000 travailleurs de la CP 200 – qui bénéficient, eux, d’une indexation annuelle – devraient augmenter de 11,63 %, selon les calculs du secrétariat social SD Worx.