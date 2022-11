Coupe du monde: voici l’arbitre qui dirigera le match décisif des Diables rouges contre la Croatie

C’est l’Anglais Anthony Tayor qui a été choisi par la FIFA pour arbitrer la rencontre entre la Belgique et la Croatie ce jeudi.

L’Anglais Anthony Taylor a été désigné mardi par la FIFA pour arbitrer le match entre la Croatie et la Belgique, jeudi (16h00), dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la Coupe du monde.

Taylor sera assisté par deux compatriotes, Gary Beswick et Adam Nunn. Le Roumain Istvan Kovacs sera le quatrième arbitre. Les assistants vidéos seront deux Allemands, Marco Fritz (VAR) et Rafael Foltyn (hors-jeu). Le Polonais Tomasz Kwiatkowski et le Français Benoit Millot les assisteront.