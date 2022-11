L’arrêt du zéro covid causerait entre 1,3 et 2 millions de décès en Chine

Le régime communiste est comme pris au piège de sa stratégie zéro covid qui n’est plus tenable. S’il la justifie par une volonté de protéger les plus vulnérables, il y a urgence à accélérer la vaccination des personnes âgées.

C’était en septembre 2020. Alors que les pays occidentaux, encore dépourvus de vaccins, tentaient d’aplatir les courbes de contamination pour préserver des vies et des soins de santé mis en danger par le coronavirus, le président Xi Jinping s’enorgueillissait de sa politique zéro covid. Grâce à celle-ci, la Chine (1,4 milliard d’habitants) avait le plus faible taux de décès au monde.

Deux ans plus tard, malgré une hausse quotidienne de 36.000 cas de covid et 14 décès par jour, la Chine peut toujours se targuer d’avoir l’une des plus faibles mortalités au monde – quelque 5.000 décès (sur 1,5 million d’infections) rapportés officiellement. Mais à quel prix pour sa population, qu’elle soit privée de soins urgents faute de test négatif ou prise au piège d’un immeuble en feu dans un quartier verrouillé...