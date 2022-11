Energie: vers une hausse des frais de réseau en Wallonie en 2023

En théorie, la partie la plus prévisible de la facture de gaz et d’électricité, ce sont les frais de réseau. Comme il n’existe qu’un seul opérateur de réseau capable de distribuer l’énergie jusqu’à votre domicile, le tarif qu’il pratique est fixé à l’avance et contrôlé par un régulateur. En Wallonie, c’est la Cwape qui s’en charge. La dernière fois que cette analyse a eu lieu, les tarifs des GRD (gestionnaires de réseau de distribution) du sud du pays ont été vérifiés et gelés pour cinq ans (de 2019 à 2023).