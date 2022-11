Météo: l’IRM émet une alerte jaune pour le brouillard

L’Institut royal de météorologie a émis une alerte sur le brouillard ce mercredi. La grisaille sera particulièrement présente en matinée, sur la partie centrale et le nord du pays, avant de se dissiper en début d’après-midi. L’IRM s’attend à des baisses de visibilité, qui pourront descendre sous les 500 mètres, voire les 200m localement. Un peu de bruine pourra également être observée. Les maxima seront compris entre 3 et 6ºC en Ardenne et entre 6 à 9ºC ailleurs.

Mercredi soir et durant la nuit suivante, le ciel sera encore gris, avec par endroits de la brume, des champs de nuages bas ou du brouillard. Le temps sera souvent sec, mais un peu de bruine pourrait s’échapper des nuages en moyenne et haute Belgique. Les minima descendront entre 0 et 6ºC.