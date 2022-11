NBA: avec un Luka Doncic royal, Dallas met fin à la série de Golden State (vidéos)

À l’Est, New York a infligé une 18e défaite en 23 rencontres à Detroit avec un large succès 110-140. Julius Randle a noirci la feuille de statistiques pour les Knicks avec 36 points, 7 rebonds et 5 assists. New York se classe désormais 10e à l’Est et les Pistons restent derniers à la 15e place.