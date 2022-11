Un consultant dézingue Kevin De Bruyne après ses prestations en Coupe du monde: «C’est bien beau de lever les bras au ciel…» (vidéo)

Tous les soirs de cette Coupe du monde, l’émission « Le Vestiaire » revient sur les faits marquants de cette journée footballistique et aborde l’actualité de nos Diables rouges au Qatar. Ce mardi (et comme quasiment chaque jour), les consultants n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur notre équipe nationale et sur les joueurs qui la composent. Et, pour une fois, ce n’est pas Marc Delire, pourtant si friand de coups de gueule et de buzz en tous genres, qui s’est fait remarquer à coups de déclarations fortes. Cette fois, c’est l’ancien professionnel Frédéric Gounongbe, international béninois à sept reprises, qui n’a pas hésité à dézinguer l’une des stars de la sélection.

« Kevin De Bruyne, on lui doit beaucoup de respect, car c’est un super joueur », a avancé l’ancien du RWDM, de Westerlo, ou encore de Zulte Waregem. Avant de se montrer bien moins élogieux. « Mais, là, il est sur une Coupe du monde catastrophique. Il est sur un match de préparation face à l’Égypte catastrophique. Donc, sur les trois derniers matches, il a été l’un des plus mauvais Belges sur le terrain. Donc c’est bien beau de lever les bras au ciel quand le ballon ne lui arrive pas dans les pieds, mais, à un moment donné, il va falloir faire face aux critiques et montrer le joueur et le leader qu’il est à Manchester City. On ne peut pas se permettre de se passer d’un De Bruyne, mais il va devoir élever son niveau de jeu. »