Le bien à la loupe à Floreffe: un monastère du début du 20e siècle à 850.000 euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus, cette semaine, sur un monastère proche de nombreuses facilités.

Construit au début des années 1900 et utilisé comme tel depuis plus d’un siècle, ce monastère situé à Floreffe cherche aujourd’hui une nouvelle affectation. Sa superficie de 1850 m2 agrémentée d’un terrain de 75 ares joliment arboré permet d’envisager de multiples projets incluant, par exemple, du logement, des bureaux, des activités humanitaires… Des travaux seront bien sûr nécessaires pour réaffecter les lieux, mais les bâtiments ont été entretenus et rénovés au fil des ans. Le monastère bénéficie par ailleurs d’une localisation permettant un accès rapide aux transports en commun ainsi qu’à de nombreuses facilités.

