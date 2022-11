Un ancien international français compare les tensions au sein des Diables rouges à l’épisode de Knysna en 2010

Une victoire poussive contre le Canada (1-0) et une débâcle contre le Maroc (0-2). La Coupe du monde de la Belgique est pour l’heure très décevante. Des tensions sont apparues au sein du vestiaire à la suite de ces résultats et de la piètre qualité du football proposé. Si des rumeurs de dispute étaient sorties du vestiaire, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont défendu le groupe en conférence de presse. Avec un leitmotiv : l’unité. Les Diables rouges veulent se concentrer sur le match décisif contre la Croatie (jeudi, 16h).

La mauvaise ambiance, source de tous les maux belges ? Cette problématique fut l’un des thèmes de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. « Ça peut péter dans un vestiaire avec 25 ou 26 joueurs. Il y a des personnalités différentes avec des groupes de joueurs différents. Moins il y en a, mieux c’est. Mais ça fait partie du football », expliquait Jérôme Rothen, consultant français et ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France (13 caps). « Automatiquement, des liens se créent entre certains. Et plus ils sont forts, mieux c’est sur le terrain dans l’adversité. Mais quand ça se passe moins bien, c’est là que les tensions éclatent. Mais ici, c’est au-delà de la tension. Ils donnent à manger au monde extérieur, aux médias. Il y a de la frustration, de l’énervement, des choses qui explosent sur le terrain. Ça revient un peu à ce que la France avait vécu en 2010 avec Knysna. Ici, les Belges ont pris une grosse tarte dans la gueule avec la défaite contre le Maroc. Pour moi, Martinez n’a pas les épaules pour entraîner cette Belgique. Quand on entend les critiques au sein du groupe, il y a de la frustration par rapport au jeu. Et les joueurs s’en prennent aux joueurs derrière eux. OK, Kevin De Bruyne n’est pas inspiré, mais on ne peut pas avoir une telle différence entre son épanouissement en club et en sélection. C’est aussi la faute des autres milieux de terrains et des défenseurs. C’est au sélectionneur à anticiper tout cela. »