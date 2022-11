Un dispositif liégeois mesure la fatigue musculaire des sportifs

Mesurer objectivement la fatigue musculaire des sportifs de haut niveau, c’est ce qu’une start-up liégeoise est parvenue à réaliser en développant un dispositif simple d’utilisation il y a un an. Ce dernier est aujourd’hui reconnu scientifiquement pour sa fiabilité et sa cohérence par le LiBM, le Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité de l’Université de Saint-Etienne. « Ce dispositif fonctionne avec l’électrostimulation. On place des électrodes au niveau du quadriceps de l’athlète », développe Jean-Yves Mignolet, CEO de la start-up Myocene. « Ces électrodes sont reliées à un logiciel qui envoie des impulsions électriques au muscle afin de générer des contractions au niveau de ce dernier. La force produite par ces contractions est mesurée grâce à un capteur placé au niveau du tibia. En deux minutes, les données sont enregistrées et nous indiquent l’état de fatigue musculaire du sportif. » Cet outil permet aussi d’optimiser la récupération d’un sportif.