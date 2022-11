Timothy Castagne revient sur la réunion entre les Diables rouges: «Romelu Lukaku est vraiment un maillon important de notre équipe»

« On a connu pire »

« Pendant une Coupe du monde, vous devez faire face à des situations compliquées, mais on doit rester soudé les uns pour les autres. Ce qui était peut-être moins le cas dans un passé récent. Nous ne sommes pas non plus aussi mals par rapport à ce que tout le monde dit. Nous avons notre sort entre les mains. Les premiers matchs ne se sont pas déroulés comme on le voulait. Mais nous sommes loin de la crise telle que rapportée dans les médias », dit-il encore. « On a connu pire. Le Final Four de la Ligue des Nations, lors duquel nous avons perdu, a également été grandement exagéré. Nous sommes une grande équipe et nous devons montrer que nous pouvons gérer la pression. »

Comment expliquer la pauvreté du jeu des Diables lors des deux premiers matches ? « Nous sommes arrivés ici avec le statut de troisième lors de la précédente Coupe du monde. Donc, tout ce qui est inférieur à cela ne serait pas bon. C’est peut-être ce qui nous a causé des problèmes lors des deux premiers matches. Nous avons joué pour ne pas perdre, et pas pour gagner. Demain, nous ne pouvons que penser à gagner. Si nous le faisons, cela changera déjà beaucoup de choses. »