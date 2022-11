Procès du 22-Mars: à l’audience de composition du jury, «j’ai peur de ne pas pouvoir faire face psychologiquement»

Ambiance de rentrée des classes au palais de justice installé dans les anciens locaux de l’Otan, à Haren. Le megaprocès des attentats de Bruxelles compose son jury populaire ce mercredi. Longues files de voitures devant le palais, un grand chapiteau pour accueillir les centaines de candidats-jurés et des citoyens un peu perdus dans le sas d’accès pour la presse… 1.000 femmes et hommes de 28 à 65 ans ont été tirés au sort sur les listes électorales des communes bruxelloises. Moins les 339 personnes déjà dispensées par la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart, et celles et ceux qui ont décidé de ne pas répondre à la convocation (au risque de récolter une solide amende), ils sont des centaines à se presser dans les huit salles qui leur sont réservées.