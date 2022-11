Trois crânes humains datant de l’époque coloniale mis aux enchères: la vente a finalement été annulée

Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discrimination a dénoncé une « déshumanisation coloniale », rapporte BX1. Sur les réseaux sociaux, le collectif a fait savoir son intention de porter plainte pour « recel de partie de cadavre » contre l’Hôtel de ventes et le site sur lequel a été publiée l’annonce, Drouot.com.

Trois crânes humains « collectés » à la fin du XIXe siècle, en pleine époque coloniale, devaient être vendus aux enchères par l’Hôtel de ventes Vanderkindere à Uccle. L’annonce, qui présentait les crânes comme ceux de « Bangala, anthropophage aux incisives taillées en pointes », d’un « chef arabe Muine Mohara » et un « fragment de crâne collecté au « Figuier de la mort » », a suscité la polémique et soulevé de nombreuses questions éthiques. D’autant que cette mise aux enchères intervient alors qu’une commission parlementaire se questionne actuellement sur l’héritage du passé colonial belge.

Face à la polémique, la salle de vente a finalement annulé la vente et présenté ses excuses mercredi matin. « L’Hôtel de ventes Vanderkindere tient sincèrement à s’excuser d’avoir proposé aux enchères un lot comprenant trois crânes humains liés au passé colonial belge, et c’est pourquoi ceux-ci sont impérativement retirés de la vente. Nous ne cautionnons aucunement les souffrances et les humiliations subies par les peuples victimes de ces actes coloniaux. Nous présentons à nouveau nos profonds regrets envers toute personne ayant été meurtrie et blessée par la mise en vente de ce lot. »