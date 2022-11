visapourlaflandre: Silence, je parle…

Petit quiz de fin de semaine. Qui a dit : « Pendant un mois, c’est le cadeau de Noël que je vais faire à mes collègues, je vais me taire et on va voir si tout va s’améliorer. » ? a) Kevin De Bruyne, b) Cyril Hanouna c) Georges-Louis Bouchez d) Marie-Christine Marghem ? Vous hésitez ? c ou d, ? Il y a photo ? Réponse c ? Bingo, vous avez gagné !