Les Premières ministres finlandaise et néo-zélandaise recadrent un journaliste: «Je me demande si on a déjà posé cette question à Barack Obama» (vidéo)

La Première ministre finlandaise Sanna Marin et son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern se sont rencontrées à Wellington (Nouvelle-Zélande) ce mercredi.

Lors d’une conférence de presse, un journaliste a demandé si cette première rencontre était liée au fait qu’elles sont toutes deux des jeunes dirigeantes, un fait relativement rare en politique. La question a tout de suite été balayée, rapporte The Guardian. « Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et à John Key (ancien Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, NDLR) s’ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient le même âge », a répondu Jacinda Ardern. « Nous nous rencontrons parce que nous sommes Premières ministres », a renchéri la Finlandaise Sanna Marin.

« Bien sûr la proportion d’hommes en politique est plus importante – c’est la réalité – mais si deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement en raison de leur genre », a pointé la dirigeant néo-zélandaise. « Nos pays sont alignés sur des questions incroyablement importantes, nous partageons un engagement fort envers les valeurs démocratiques comme base de sociétés ouvertes, tolérantes, résilientes et égales ainsi qu’envers le multilatéralisme et un ordre fondé sur des règles qui a soutenu la paix et la prospérité mondiales depuis 1945 ».